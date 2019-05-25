САРАТОВ, 25 мая /ПРАЙМ/. Режим чрезвычайной ситуации объявили в Саратовской области из-за значительного ущерба от гибели и повреждения посевов озимых в связи с засухой, сообщил областной главк МЧС.

"В связи со значительным материальным ущербом и гибелью посевов озимых сельскохозяйственных культур в связи с комплексом… опасных агрометеорологических явлений почвенной и атмосферной засухи, выпревания, распоряжением губернатора Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Саратовской области", — говорится в сообщении.

Как уточняет областной Минсельхоз, под урожай текущего года озимых культур было посеяно на площади 1,2 миллиона гектаров, в том числе озимой пшеницы — более 1 миллиона гектаров. Однако почвенная и атмосферная засухи осенью и выпревание зимой из-за повышенных температур и обильных осадков в течение 9-11 декад подряд привели к гибели части озимых.

"По данным районных управлений сельского хозяйства, гибель озимых зерновых культур отмечается на площади 89 тысяч гектаров, или 8% (от общей площади посевов), пострадало более 200 хозяйств в 22 районах области. Предварительный ущерб по прямым затратам оценивается в сумме 480 миллионов рублей", — отмечается в сообщении.

В минсельхозе рассказали, что на этих площадях своевременно пересеяны сельскохозяйственные культуры, что позволит в этом году собрать намеченные 4,2 миллиона тонн зерна.

"Виды на урожай достаточно хорошие, посевная кампания завершается в оптимальные агротехнологические сроки. Риски есть, но мы к ним готовы: занимаемся расширением мелиоративного клина, улучшением семенного материала; приобретается новая современная сельскохозяйственная техника, ведем работу с минеральными удобрениями", — цитирует ведомство слова министра сельского хозяйства области Татьяны Кравцевой.