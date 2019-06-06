МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Волгоградские полицейские во взаимодействие с прокуратурой пресекли деятельность фирмы, подделывавшей сливочное масло, творог и сметану из растительных жиров, в ходе обысков изъято более четырех тонн контрафакта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Волгограду во взаимодействии с представителями прокуратуры пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом фальсифицированной молочной продукции. Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории города Волгограда фирму и арендовали складские помещения. В других регионах они приобретали продукцию, изготовленную из растительных жиров: спреды, творожные и сметанные продукты, а затем наклеивали на упаковки поддельные этикетки", — сообщила она.

По ее словам, только за последние четыре месяца подозреваемые получили более 33 миллионов рублей дохода. Ирина Волк отметила, что поддельную продукцию они поставляли под видом сливочного масла высшего сорта, творога и сметаны оптовыми партиями в учреждения здравоохранения и социальной защиты, крупные сетевые магазины, а также столовые, кондитерские и пекарни.

"В ходе обысков в офисе фирмы, складских помещениях и местах реализации товаров оперативники изъяли свыше 4 тонн продукции, черновые записи, бухгалтерские и товарно-сопроводительные документы, этикетки, компьютерную технику. В настоящее время принимаются меры к изъятию фальсификата из сетевых магазинов и других объектов", — уточнила официальный представитель МВД.

Уголовное дело возбуждено в отношении шести работников данной организации по статье 171 (Незаконное предпринимательство).