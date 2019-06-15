ХАБАРОВСК, 15 июн /ПРАЙМ/. Двухдневная выставка-ярмарка "Наш выбор 27", участие в которой примут более 200 местных производителей, открывается в субботу в Хабаровске, сообщает краевое правительство.

"Выставка-ярмарка "Наш выбор 27" открывается в субботу на набережной Хабаровска. Свою продукцию представят более 200 товаропроизводителей края. Хабаровчане и гости города смогут приобрести товары по доступным ценам со скидкой от 10 до 50%. Среди участников — 154 производителя, 31 ресторатор, а также 37 фермеров" — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году внесены изменения в программу выставки-ярмарки. В частности, решено отказаться от массового приготовления ухи, что связано с соблюдением обязательных санитарных норм. Отменен и прилет "волшебника" на вертолете с бесплатным мороженым. Компания, которая выступает организатором, отказалась обеспечить дополнительную охрану площадки, куда должен был приземлиться вертолет.

Выставка-ярмарка "Наш выбор 27" пройдет в Хабаровске в третий раз. В прошлом году ярмарку посетили более 200 тысяч человек, было продано 250 тонн продукции. В 2017 году на ярмарке установлен рекорд России по самому массовому угощению ухой — было сварено 3,7 тысячи литров, которую попробовали 15 тысяч человек.