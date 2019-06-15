ХАРБИН (Китай), 15 июн /ПРАЙМ/. Россия имеет довольно амбициозные планы по увеличению поставок сои в Китай, а также хорошие перспективы по молоку, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы намерены менять структуру наших (торговых – ред.) отношений (с Китаем – ред.), торговля сельхозпродукцией здесь также имеет важное значение, и в том числе соя, у нас амбициозные планы", — заявил Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО.

Он сообщил, что уже подписан документ по выходу на объем в 3,7 миллиона тонн по поставке сои и продуктов из сои, "но, конечно, это не только эта культура, у нас большие перспективы и по молоку, мы открыли рынок замороженной курятины, продолжаем развивать здесь торговое сотрудничество".

"Я думаю, что на любой продовольственный запрос наших китайских друзей Россия готова дать очень хорошее предложение", — добавил Акимов.