МАГАДАН, 17 июн — ПРАЙМ. Комиссия по регулированию добычи рыб лососевых пород Магаданской области установила сроки прохождения путины в регионе и разрешила вылов 9,4 тысячи тонн красной рыбы, что почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщает в понедельник правительство региона.

"По информации департамента рыбного хозяйства правительства Магаданской области, для всех направлений рыболовства к вылову разрешено около 9,4 тысячи тонн тихоокеанских лососей и гольцов… По мнению ученых, акцент промысла лососей в текущем году будет смещен в водоемы залива Шелихова, куда подойдет более двух третей прогнозируемых объемов разрешенного вылова тихоокеанских лососей и в первую очередь горбуши", — говорится в сообщении.

Поясняется, что лососевая путина в этом году стартует в конце июня, раньше всех к вылову приступят общины коренных малочисленных народов Севера.

"Для представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области, выделено 619 тонн лососевых. Они начнут промысел на морских участках с 20 июня, а в реках с 29 июня. Участки для организации любительского рыболовства начнут свою работу также с 29 июня. Для этих целей изначально выделено 185 тонн. Окончание промысла лососей в текущем году предварительно намечено на 22 сентября", — сообщает ведомство.