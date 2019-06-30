БРАТСК (Иркутская обл.), 30 июн /ПРАЙМ/. Предварительный ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 миллионов рублей, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

"Общий ущерб оценивается примерно в 300 миллионов рублей", — сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации с наводнениями в Иркутской области.

По его словам, выплаты и компенсации аграрии смогут получить после схода воды, после учета всех потерь и разрушений. "Мы сделаем это максимально быстро. У нас есть такой опыт по Забайкалью. Также через распоряжение правительства до аграриев эти деньги доведём", — заверил Увайдов.

Он доложил Путину, что в зоне паводка находится 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций в пяти муниципальных районах, в зоне подтопления оказалось более 5 тысяч единиц крупного рогатого скота. По предварительным оценкам Минсельхоза, возможно, погибли 140 голов, пока подтверждена цифра в 45 голов, также погибли 42 лошади.

"Что касается свинопоголовья: 109 голов – возможно, 56 — уже подтверждено", — сообщил замминистра.

Он также рассказал о состоянии посевных площадей.

"Площадь посевов зерновых в пострадавших районах составляет 24 тысячи гектаров, из которых подтоплено порядка 6 тысяч гектаров. Площадь посевов кормовых культур в пострадавших районах составляет 5 тысяч гектаров, из которых подтоплено порядка 3,5 тысячи гектаров. Утрачено 767 тонн зерна", — заявил Увайдов.