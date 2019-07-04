ХАБАРОВСК, 4 июл /ПРАЙМ/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта прорабатывает вопрос строительства в ДФО специализированного зернового терминала, через который зерно будет отправляться на экспорт в Китай, Японию и Корею, сообщается на сайте организации.

"На сегодняшний день большая часть российского зерна экспортируется через порты Азово-Черноморского бассейна, при этом реализация масштабных сельскохозяйственных проектов потребует создания необходимых мощностей непосредственно на Дальнем Востоке", – приводятся в сообщении слова гендиректора агентства Леонида Петухова.

По его словам, строительство зернового терминала предполагается в рамках создания инфраструктуры международных транспортных коридоров (МТК). Одной из частей создания масштабного специализированного зернового терминала может стать проект по строительству речного порта в Хабаровском крае.

"Китайская корпорация "Дунцзин" совместно с Китайской компанией строительства портов планирует реализовать на территории Дальнего Востока экспортоориентированный инвестиционный проект с полным циклом производства и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Сопровождение проекту оказывает АПИ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестор планирует построить речной терминал рядом с Хабаровском для перевалки агропромышленных товаров, а для транспортировки продукции закупить часть барж на верфях Хабаровского края. Проект включает в себя выращивание сельскохозяйственной продукции, создание специализированных зерновых портов вдоль реки Амур и строительство складских мощностей по хранению продукции.

Зерно будут отправлять через Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск и село Нижнеленинское (ЕАО) в Китай, Южную Корею и Японию. К 2024 году экспорт достигнет 20 миллионов тонн в год. Общий объем инвестиций в растениеводство составит около 10 миллиардов рублей, в развитие инфраструктуры дополнительно вложат 15 миллиардов рублей.