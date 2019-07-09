САРАТОВ, 9 июл /ПРАЙМ/. Власти Ульяновской области в сентябре намерены выплатить компенсации пчеловодам, которым причинен ущерб в результате массовой гибели пчел, сообщил во вторник пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук.

Ранее министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин сообщил, что порядка 2,3 тысячи пчелосемей погибли в нескольких районах области в июне, по предварительной оценке, в основном в результате отравления пестицидами после обработки сельхозугодий. По его словам, специальные комиссии провели обследования пасек, отобрали пробы погибших пчел и направили их на экспертизу в Казань. Семенкин отметил, что результаты исследования будут известны не раньше, чем через четыре-шесть месяцев.

"Региональная власть окажет юридическую и материальную помощь пчеловодам, которые понесли убытки из-за гибели насекомых… Глава региона поручил организовать бесплатные юридические консультации для пчеловодов, которые планируют обращаться в суд. Кроме того, они получат компенсации, это произойдет в сентябре, после уточнения сбора необходимой документации", — написал Гончарук на своей странице в Facebook.

По его словам, Семенкин во вторник на встрече с губернатором Сергеем Морозовым доложил, что в настоящее время областной минсельхоз разрабатывает закон "О пчеловодстве", который урегулирует отношения между производителями меда и аграриями.

Ранее глава минсельхоза Ульяновской области заявлял, что необходимо наладить максимальное взаимодействие между пчеловодами и аграриями, чтобы избежать повторных случаев массовой гибели пчел.

Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, помимо Ульяновской области, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Курской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов. Минсельхоз РФ заявил, что массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству.