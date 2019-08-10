МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельскохозяйственных производителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с США, копия соответствующего письма комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК имеется в распоряжении РИА Новости.

"В связи с дальнейшим осложнением экономических отношений между США и Китаем и, как следствие, приостановлением импорта американской сельхозпродукции считаем целесообразным активизировать формирование спроса на отечественную продукцию и расширение присутствия России на китайском рынке", — говорится в письме, подписанном председателем комиссии Владимиром Гутеневым.

Для выхода на китайский рынок и закрепления на нем, говорится в документе, депутаты предлагают правительству поддержать отечественных производителей, а именно – увеличить общую ежегодно выделяемую сумму на компенсацию затрат на покупку сельскохозяйственной техники с 8 до 12-14 миллиардов рублей в год в период с 2019 по 2021 год. Этого, полагают в Госдуме, должно хватить, "чтобы закрепиться отечественным сельхозпроизводителям на емком китайском рынке".

В письме приводится заключение комиссии Союза машиностроителей России, согласно которому отечественные производители сельскохозяйственной техники готовы увеличить объемы выпускаемой продукции, если будет принято соответствующее решение.

Также депутаты предлагают установить льготные тарифы российским экспортерам на транспортировку и логистику, разработать меры поддержки экспорта в Китай, включая льготное целевое кредитование производителей сельхозтоваров и продовольствия.

"Данные меры, на наш взгляд, позволят заложить российским экспортерам основу для оперативного замещения американской продукции на китайском рынке и способствовать дальнейшему укреплению экономических связей России и Китая", — отмечается в документе.