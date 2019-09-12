МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор при поступлении результатов анализа Роскачества проведет внеплановые контрольные проверки сухих завтраков для школьников с расширенным лабораторным исследованием, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Роскачество в понедельник сообщило, что выявило в сухих завтраках для школьников ряда торговых марок превышение допустимого уровня содержания охратоксина А. Эксперты отмечали, что возникновение этого токсина могло быть связано с отсутствием проверки входного сырья (зерна) на наличие микотоксинов.

"При поступлении из АНО "Роскачество" в Роспотребнадзор результатов лабораторного исследования продукции будут проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия с расширенным лабораторным исследованием образцов (не только той партии, где были обнаружены токсичные элементы, но и аналогичной продукции других дат выработки)", — отметили в Роспотребнадзоре.

Для принятия решения о возможности реализации или изъятии продукции из оборота необходимо провести дополнительные исследования удвоенного количества образцов от партии, пояснили в пресс-службе.

Если токсичные элементы будут выявлены, то руководителю предприятия торговли выдадут предписание об изъятии продукции из оборота, уточнили в Роспотребнадзоре.