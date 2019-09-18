ВЛАДИВОСТОК, 18 сен /ПРАЙМ/. Специалисты Россельхознадзора обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС) в уже пятом по счету районе Приморья — Ханкайском, сообщает в среду региональное управление ведомства.

Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) на ферме недалеко от автоперехода с КНР Сосновая Падь. В Россельхознадзоре сообщили, что причиной заноса вируса является трансграничное перемещение инфицированных кабанов с территории КНР. Причиной же инфицирования домашних свиней на ферме стало грубое нарушение правил их содержания. Позже сообщалось о новых очагах в Пограничном, Надеждинском районах, в городе Дальнереченске и в Красноармейском районе.

"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 17 сентября 2019 года подтверждено наличие ДНК вируса АЧС на территории личного подсобного хозяйства в селе Ильинка Ханкайского района", — говорится в сообщении.

Ветинспекция региона должна ввести ограничительные мероприятия.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.