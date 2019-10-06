МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Представители министерства сельского хозяйства и сельскохозяйственных кооперативов КНДР посетят Москву 8 октября, ознакомятся с лучшими российскими предприятиями, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев.

"Мы ждём 8 октября, к нам приезжает огромная делегация из министерства сельского хозяйства и представителей сельскохозяйственных кооперативов. Приедут к нам, в Россию, посмотрят лучшие хозяйства, народные предприятия", — сказал собеседник агентства.