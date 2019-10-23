АЛМА-АТА, 23 окт /ПРАЙМ/. Всемирная организация здравоохранения животных (Международное эпизоотическое бюро, МЭБ) признала Казахстан страной, свободной от птичьего гриппа, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

"На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) вышла информация о признании Казахстана страной свободной от птичьего гриппа", — говорится в сообщении Минсельхоза.

Согласно пресс-релизу, данный статус позволит реализовать экспортный потенциал агропромышленного комплекса республики, а также позитивно повлияет на экономическое развитие и имидж Казахстана.

В нем подчеркивается, что это является большой заслугой всей ветеринарной службы Казахстана, в том числе коллектива министерства сельского хозяйства, комитета ветеринарного контроля и надзора, Казахского научно-исследовательского института ветеринарии.