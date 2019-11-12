МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Российские производители пива хотят снять ограничение на крепость пивных напитков, согласно новому техническому регламенту ЕАЭС она не должна превышать 7%, сообщает газета "Известия".

В техрегламенте ЕАЭС указано, что пивные напитки — это продукция с объемной долей этилового спирта не более 7%, самого пива в них должно быть не менее 40%. Такие же требования к составу предъявляет и законодательство РФ.

"Производители пива предложили изменить новый технический регламент "О безопасности алкогольной продукции". Они хотят снять ограничение по крепости пивных напитков — согласно документу, она не может превышать 7 градусов", — говорится в замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР), с которыми ознакомились в газете.

Уточняется, что одним из составителей документа является Союз производителей алкогольной продукции.

В пресс-службе РАР "Известиям" сказали, что в рамках деятельности рабочих групп звучат различные инициативы, но вопросы изменения законодательства находятся в ведении Минфина. Пресс-служба министерства сообщила изданию, что на рабочей группе в ведомстве обсуждался вопрос внесения изменений в техрегламент ЕАЭС, но в министерство предложения от представителей отрасли по его корректировке не поступали.

По данным РАР, в 2018 году в России было продано 654 миллионов декалитров пива и 78 миллионов декалитров пивных напитков. "Это говорит о том, что пивные напитки не пользуются большой популярностью в стране. Поэтому пока сложно сказать, будет ли у покупателей интерес к новым, более крепким сортам, если они появятся", — считает опрошенный газетой эксперт.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу в 2021 году.