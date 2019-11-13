КИЕВ, 13 ноя /ПРАЙМ/. Парламент Украины на заседании во вторник приступит к рассмотрению в первом чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

В свою очередь президент страны Владимир Зеленский заверил украинцев, что вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.

В то же время оппозиция и националисты накануне провели митинг у здания Верховной рады, чтобы не допустить снятия запрета на продажу земли. Согласно последним данным соцопросов, более половины украинцев выступают против его отмены.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ

Впервые запрет на продажу земель сельхозназначения на Украине был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий начал действовать как временная мера для обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли. Однако впоследствии Верховная рада неоднократно продлевала мораторий.

На данный момент в парламенте, помимо правительственного, зарегистрировано еще десять законопроектов о продаже земель сельскохозяйственного назначения. При этом профильный комитет предлагает принять в первом чтении проект, предложенный группой депутатов пропрезидентской партии "Слуга народа".

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года.

Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года. Документом определяется преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена в проекте закона на уровне 15% области и 0,5% в пределах Украины. Кроме того, предлагается ввести ограничения по концентрации земель в пределах объединенных территориальных общин в размере 35%.

Земли государственной и коммунальной собственности предлагается реализовывать на торгах. Стартовая цена продажи — нормативная денежная оценка.

"Обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им по праву постоянного пользования и праву пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков", — говорится в проекте закона.

Документом также предлагается дополнить закон "О санкциях" новым видом санкций "запрет на приобретение в собственность земельных участков". Такие санкции будут вводиться решением президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны Украины и утверждаться Радой. Под санкции могут подпадать как иностранные государства, так и отдельные юридические и физические лица.

По оценке советника премьера по экономическим вопросам и земельной реформе Алексея Мушака, земля сельскохозяйственного назначения после запуска земельного рынка на Украине будет стоить около 2 тысяч долларов за гектар.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский считает, что экономический эффект от запуска рынка земли на Украине может достичь нескольких миллиардов долларов в первые пять лет.

"Нужно понимать, что земельная реформа влияет на все отрасли экономики. Я действительно без эмоций верю в миллиарды долларов эффекта только от того, чтобы рынку дать нормальные инструменты. Рынок сам сделает эти миллиарды", — считает депутат.

По оценкам Всемирного банка, открытие рынка земли будет способствовать росту ВВП Украины на 2% в течение последующих лет. В ВБ считают, что это пойдет на пользу всем фермерам — малым, средним и крупным, так и землевладельцам. Кроме того, во Всемирном банке отметили, что реформа повышает уровень жизни украинского народа путем раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны.

ПОЛИТИКИ ТРЕБУЮТ РЕФЕРЕНДУМ

Ряд фракций в Верховной раде резко раскритиковали попытки властей ввести рынок земли на Украине. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения позволит продать "с молотка" 72% территории Украины.

"Иными словами — 42 миллиона гектаров украинской земли могут быть проданы полностью, в том числе иностранцам. На самом деле, если мы посмотрим на главные цифры, то 42 миллионов гектаров сельскохозяйственной земли — это 72% территории Украины", — заявила Тимошенко. Она потребовала от президента Зеленского провести референдум об открытии рынка земли перед тем, как принимать законопроект в Раде.

Схожее требование выразил лидер партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрий Бойко. Политик считает рассмотрение в парламенте закона о продаже земли "колоссальной политической провокацией и попыткой грубым образом ломать общество через колено".

"По моему мнению, тот, кто предложил такой сценарий, — ломать через колено общество без обсуждения законопроектов и без их принятия на референдуме — делает очень вредную вещь и в целом для нашего государства, и для парламента в частности", — сказал Бойко.

По его словам, партия настаивает на снятии законопроекта о продаже земли с повестки дня парламента, чтобы избежать социального взрыва, который может спровоцировать его принятие.

ЛЮДИ ПРОТИВ

Аграрии уже не раз проводили акции протеста у стен парламента. Они уверяют, что не против открытия рынка земли, но не в такой редакции, которую сейчас предлагают депутаты.

В понедельник противники земельной реформы вышли на акции протеста и перекрыли дороги в 13 (из 24 — ред.) областях страны. Акции проходят в Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской и Львовской.

Согласно последним данным соцопросов, более половины жителей Украины не поддерживают отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, и почти 70% выступают против предоставления иностранцам права на покупку земель.

"Лишь 7% за то, чтобы это (предоставление разрешения иностранцам покупать землю – ред.) было в ближайшее время, 4% — через год, 8% – через несколько лет. Даже среди тех, кто поддерживает введение рынка земли, половина против продажи ее иностранцам", — свидетельствуют данные опроса.

ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЕТ ГАРАНТИИ

Украинский президент уверяет, что вопрос о продаже земли иностранцам в стране будет вынесен на референдум.

"Между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.