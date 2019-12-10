МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Сервис доставки наборов продуктов и рецептов для приготовления блюд "Яндекс.Шеф" с февраля перестанет принимать заказы и сконцентрируется на производстве еды, продажей которой будет заниматься "Яндекс.Лавка", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Еды".

"К февралю 2020 года продажи через "Яндекс.Лавку" полностью заменят продажи коробок с продуктами по подписке, пользователей приложения "Яндекс.Шеф" переключат на покупку отдельных наборов в "Яндекс.Лавке", а производственные мощности и все процессы "Яндекс.Шефа" будут перестроены под новый канал дистрибуции. Таким образом, "Яндекс.Шеф" продолжит выпускать наборы с рецептами под собственным брендом и запустит направление горячей еды, а "Яндекс.Лавка" будет отвечать за дистрибуцию товаров и пользовательский опыт клиентов", — сказали в компании.

Там отметили также, что "Яндекс.Шеф" втрое увеличит свои производственные мощности в Санкт-Петербурге – до 3 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в расширение производства в компании не назвали.

Как уточнили в компании, сайт "Яндекс.Шефа" сохранит информационную функцию, но без функции заказа. "Подписка на коробки с продуктами и рецептами на неделю и разовые продажи через приложение и сайт "Шефа" будут остановлены с февраля 2020 года", — сказали в компании.

Сейчас через приложение и сайт "Яндекс.Шефа" можно заказать наборы продуктов по подписке только на неделю. В компании рассчитывают, что новый канал дистрибьюции сделает продуктовые наборы доступнее для широкой аудитории: стоимость наборов для приготовления блюд в "Яндекс.Лавке" – от 200 рублей, что существенно снижает порог входа для новых пользователей. "Благодаря быстрому росту в новом канале, "Яндекс.Шеф" рассчитывает за год удвоить свою выручку", — отметили в компании.

В пресс-службе также уточнили, что маркетинговые усилия, бюджет и команда "Шефа" переориентируются на новый канал дистрибьюции, начиная с декабря 2019 года. В 2020 году зона доставки "Яндекс.Лавки" полностью покроет Москву и Петербург.