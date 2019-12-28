МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о передаче Россельхознадзору полномочий по региональному государственному ветеринарному надзору.

Законом вводится запрет на их обратную передачу регионам, за исключением передачи части полномочий по федеральному государственному ветеринарному надзору в отношении граждан, осуществляющих определенную деятельность только на территории соответствующего субъекта РФ.

Это касается деятельности, связанной с разведением, выращиванием, содержанием животных, их перемещением (в том числе перевозкой и перегоном), оборотом и убоем, а также производством, переработкой, хранением, реализацией подконтрольных товаров и их транспортировкой в этом регионе.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года, норма о возможности обратной передачи части полномочий регионам — с 1 июля 2020 года.