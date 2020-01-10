МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Китай завершил процедуру согласования содержания протокола по поставкам говядины из России и предлагает начать формировать списки российских предприятий-поставщиков мяса, говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров, которые в пятницу провели глава ведомства Сергей Данкверт и гендиректор Бюро продовольственной безопасности Главного таможенного управления КНР Би Кэсинь.

"Китайская сторона подтвердила завершение процедуры согласования содержания протокола по поставкам говядины и предложила начать формировать списки российских предприятий-поставщиков мяса КРС. Би Кэсинь отметил, что в Китае стремительно растет спрос на мясо различных видов, и страна надеется закрыть его, в том числе, посредством импорта из России", — говорится в сообщении.

Помимо этого, он предложил подписать меморандум о взаимодействии между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением и задокументировать торговые заинтересованности сторон по всем видам продукции и конкретные шаги по взаимному открытию рынков.

Руководитель Россельхознадзора в свою очередь сообщил, что Россия и Китай имеют широкие перспективы в торгово-экономической сфере, существует и большой резерв во взаимных поставках растительной и животноводческой продукции. Россия готова двигаться в сторону наращивания торговли с Китаем и урегулирования возникающих проблемных вопросов.

"При этом существуют факторы, тормозящие развитие торговых отношений. В их числе отсутствие единства в подходах к допуску продукции, проведению контроля, а также сложности в межведомственном оперативном взаимодействии. Подчеркнуто, что назрела очевидная необходимость совместного поиска новых моделей сотрудничества, которые позволят более оперативно принимать решения об открытии рынков для взаимных поставок продукции", — добавляет Россельхознадзор.

Би Кэсинь указал, что Китай приложит максимальные усилия для развития торгового сотрудничества с Россией, снятия торговых барьеров и увеличения спектра и объема взаимных поставок животноводческой и растениеводческой продукции. В 2019 году Китай импортировал из России 60 тысяч тонн птицеводческой продукции, однако заинтересован в увеличении этого показателя и принял решение расширить количество российских предприятий, имеющих право поставлять мясо птицы в КНР, до 55 с 44.