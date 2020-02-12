МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Алтайский холдинг "Алтан", один из крупнейших в России производителей макарон, в 2019 году увеличил выручку на 29% по сравнению с предыдущим годом, по итогам текущего года рост показателя ожидается на уровне 22%, сообщил журналистам основатель и глава компании Валерий Покорняк.

Согласно материалам компании, выручка "Алтана" в 2018 году увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим годом — до 1,366 миллиарда рублей. В 2019 году показатель составил 1,76 миллиарда рублей, а по итогам текущего года он может увеличиться до 2,144 миллиарда рублей.

"В этом году мы хотим увеличить ее (выручку – ред.) еще на 22%. За счет чего? Во-первых, это ввод шестой линии для производства длинных макарон, во-вторых – запуск производства макарон на Саратовской макаронной фабрике", — сказал Покорняк в среду.

По его словам, партнерство с саратовской фабрикой основывается на "сложном аутсорсинге". Учитывая выгодное расположение предприятия, "Алтан" рассчитывает на снижение затрат на логистику (более 50%) и сокращение времени на доставку товара. Помимо этого, в текущем году холдинг рассчитывает на расширение продаж своей продукции.

Компания "Алтан" основана в 1988 году в Барнауле (Алтайский край). В холдинг входят "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов", "Поспелихинская макаронная фабрика" и "Торговый дом Алтан". Холдинг специализируется на глубокой переработке твердых сортов пшеницы и производстве макаронных изделий. Головная компания группы, "Научно-производственная фирма "Алтан", на 100% принадлежит семье Валерия Покорняка.