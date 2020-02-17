МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Владельцам розничного и ресторанного бизнеса в РФ приходится чаще всего вызывать группы быстрого реагирования в Уфе, Набережных Челнах и Сочи, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Чтобы определить наиболее опасные и безопасные для ведения бизнеса города России, эксперты Delta сопоставили количество выездов групп быстрого реагирования с числом объектов, охраняемых в каждом регионе. Исходя из полученных коэффициентов был составлен рейтинг криминогенности, — первое место досталось Уфе", — говорится в отчете.

Второе место с небольшим отрывом заняли Набережные Челны, а на третьем расположился Сочи.

"Данные компании Delta свидетельствуют о том, что самая безопасная и благоприятная среда для торгового бизнеса формируется в городах-миллионниках. Список наиболее безопасных городов возглавил Екатеринбург, за ним следуют другие города-миллионники: Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва", — добавляется в исследовании.

"Среди причин противоправных действий я бы выделил состояние алкогольного опьянения, в котором находился преступник, количество таких инцидентов достигает 70%. Оставшиеся 30% приходятся на доступность имущества в ночное время и открытую выкладку товаров на витринах", — прокомментировал исследование руководитель "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.