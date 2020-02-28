ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 фев /ПРАЙМ/. Около 220 тонн овощей и фруктов доставили в четверг на Камчатку из Приморья, ранее эти поставки были приостановлены, сообщает в пятницу утром пресс-служба правительства региона.

В первой половине февраля поставки плодоовощной продукции из Приморского края на Камчатку не осуществлялась, поскольку из-за коронавируса было временно ограничено движение через границу с Китаем.

"Это повлияло на наличие в торговых точках некоторых видов овощей производства КНР и привело к росту цен как на китайские продукты, так и на товары других производителей в торговых объектах края. В настоящее время запасы овощей и фруктов восстановлены, морские суда прибывают в соответствии с графиком", — приводит пресс-служба слова замглавы краевого правительства Марины Субботы.

По её словам, сейчас доставка овощей на Камчатку из Приморья, а также напрямую из Китая, осуществляется в плановом режиме, цены в розничных торговых объектах на такую продукцию как перец, огурцы и помидоры стабилизировались.

По информации пресс-службы, в порт Петропавловска-Камчатского в четверг прибыло судно с десятью контейнерами общим весом около 220 тонн, там яблоки, апельсины, томаты, помидоры черри, болгарский перец, кабачки и пекинская капуста. "В пятницу ожидается подход еще одного судна с грузом в объеме не менее пяти 40-футовых контейнеров с овощами и фруктами из Приморья", — добавляют в администрации края.