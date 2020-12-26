МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Производители подсолнечного масла объявили о принятии обязательств стабилизировать и поддерживать цены на свою продукцию, говорится в сообщении Масложирового союза. Цены на масло обвалились на опасениях введения пошлины

Правительство в середине месяца объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали их 16 декабря, они действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар они составят 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

"В дополнение к этим обязательствам производители подсолнечного масла приняли решение о сохранении в неизменном виде тех цен, которые на момент подписания соглашения находились ниже 95 рублей и в некоторых случаях составляли 80 рублей за литр и ниже", — говорится в сообщении.

"Отрасль, выступая как социально ответственный бизнес, делает еще один шаг для обеспечения более доступных цен на подсолнечное масло в целях усиления эффекта от соглашения, подписанного 10 дней назад", – прокомментировал исполнительный директор союза Михаил Мальцев, слова которого цитирует пресс-служба.