МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россияне для новогоднего стола среди фермерских продуктов предпочитают покупать сыры, икру и сладости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ). Аналитики выяснили, что россияне заказывают к новогоднему столу

Аналитики исследовали изменение спроса на цифровой платформе банка для заказа фермерских продуктов "Свое родное". "По сравнению с осенним периодом в декабре 2020 года первую тройку самых востребованных категорий составили сыры и молочная продукция (рост заказов в три раза), икра и красная рыба (в два раза), сладости (в два раза)", — сообщили в РСХБ.

Так, половина заказов на платформе в декабре пришлась на сыры и молочную продукцию, 20% — на икру и красную рыбу, по 15% — на варенье и конфеты.

По мнению директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елены Батуровой, россияне ценят основные преимущества фермерской продукции — разнообразие вкусов, натуральность и экологичность производства. Коронавирус обвалил цены на сыр

"Именно сыры, занявшие первое место по предновогоднему спросу, отличаются особенно широким ассортиментом. Спрос на рыбу и икру теперь можно удовлетворить, заказывая деликатесы от дальневосточных производителей без посредников. Также хочется отметить фермерское варенье. Традиционные рецепты напоминают о детстве и помогают познать вкусы всей страны", — отметила Батурова, слова которой привели в пресс-службе.