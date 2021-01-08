МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания Burger King объявила о намерении провести масштабный ребрендинг. Как пишет CNN, компания намерена вернуть логотип 20-летней давности.

Новый логотип сети будет выполнен в минималистском стиле. Ранее он уже использовался брендом в период с 1969 по 1999 годы. Было две версии этого логотипа.

В эмблеме Burger King используется специально разработанный шрифт Flame ("Пламя"). По мнению компании, он "округлый, жирный и вкусный". Также разработчики уверены, что этот шрифт соответствует предлагаемым компанией блюдам.

В планах компании на ближайшие несколько лет также значатся изменения внешнего вида ресторанов сети по всему миру. Каким будут рестораны в будущем можно увидеть на сайте бренда при помощи виртуального тура.