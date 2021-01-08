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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210108/832764671.html
Burger King вернет логотип 20-летней давности
Потребрынок
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Одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания Burger King объявила о намерении провести масштабный ребрендинг. Как пишет CNN, компания намерена вернуть логотип... ПРАЙМ, 08.01.2021
мир, питание, burger king, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания Burger King объявила о намерении провести масштабный ребрендинг. Как пишет CNN, компания намерена вернуть логотип 20-летней давности.
Новый логотип сети будет выполнен в минималистском стиле. Ранее он уже использовался брендом в период с 1969 по 1999 годы. Было две версии этого логотипа.
В эмблеме Burger King используется специально разработанный шрифт Flame ("Пламя"). По мнению компании, он "округлый, жирный и вкусный". Также разработчики уверены, что этот шрифт соответствует предлагаемым компанией блюдам.
В планах компании на ближайшие несколько лет также значатся изменения внешнего вида ресторанов сети по всему миру. Каким будут рестораны в будущем можно увидеть на сайте бренда при помощи виртуального тура.