2021-01-20T17:22:06+03:00
2021-01-20T17:22:06+03:00
2021-01-20T17:22:06+03:00
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Минсельхоз заявил о снижении цен на сахар и масло
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Цены на сахарный песок и подсолнечное масло в России продолжаются снижаться. Об этом сообщил сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Об этом сообщается на сайте... ПРАЙМ, 20.01.2021
масло, сахар, сельское хозяйство, цены, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Цены на сахарный песок и подсолнечное масло в России продолжаются снижаться. Об этом сообщил сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Ранее сдержать рост цен на основные продовольственные товары потребовал президент Владимир Путин.
По словам министра, "важнейшей задачей является круглосуточный мониторинг цен на основные продовольственные товары. Правительством предпринят комплекс по стабилизации ситуации — это дополнительные субсидии, пошлины и квоты. Кроме того, заключено соглашение между Минсельхозом, Минпромторгом, торговыми сетями, союзами и ассоциациями, направленное на снижение цен на подсолнечное масло и сахар".
По словам Патрушева, это дает свои результаты, цены на сахар-песок и подсолнечное масло снижаются у производителей и в рознице. Вместе с тем он обратил внимание на то, что регионам необходимо обеспечивать постоянный мониторинг ситуации.
Напомним, что Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашение в середине декабря 2020 года. В документе определена предельная отпускная цена на сахар и масло.