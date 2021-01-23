МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Две компании и физлицо допущены к аукциону по продаже государственного имущества завода марочных вин "Коктебель". Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующую информацию, опубликованную на официальном портале по размещению информации о проведении торгов.

Первым претендентом выступило ООО "Завод марочных вин Коктебель" — текущий арендатор госимущества. Вторым — санкт-петербургская компания "НТЦ "Кристаллкор" (основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий). Третьим — указанный как физическое лицо Андрей Шкловский (согласно ЕГРЮЛ, он является учредителем ООО "Бонусмолл" в Перми, основным видом деятельности которого является розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков).

Что же касается московского АО "Новый бизнес парк", подавшего заявку на участие в аукционе, то она не была допущена к участию, поскольку не предоставила полный пакет документов.

Стартовая цена аукциона — 100 миллионов рублей, шаг аукциона — 5 миллионов рублей. На торги выставили 73 нежилых здания, производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости завода, а также земельные участки, на которых они расположены. Торги пройдут 26 января.

Госимущество находится в аренде у ООО "Завод марочных вин "Коктебель" — компания учреждена в октябре 2014 года и на 99,8% принадлежит ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области. С 2015 года арендатор вложил в развитие предприятия почти 850 миллионов рублей.

"Коктебель" производит сухие, полусухие и полусладкие вина, портвейны. У завода есть свои виноградники на площади около 1 тысячи гектаров.