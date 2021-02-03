МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Производители сахара к концу января снизили цены на 1,7% по сравнению с концом 2020 года, следует из данных в обзоре Центра агроаналитики Минсельхоза РФ. Спрогнозирован уровень роста цен в России в феврале

"Цены производителей на сахар на 27 января в среднем по России составили 35856 рублей за тонну (с НДС — ред.)", — говорится в обзоре. По состоянию на 30 декабря 2020 года средний уровень цены соответствовал 36495 рублям за тонну; таким образом, снижение за неполный месяц составило 1,7%.

Максимальные цены производителей сложились в Северо-Кавказском федеральном округе — 40498 рублей за тонну, на 12,5% выше, чем на 30 декабря, а минимальные цены — в Сибирском округе, 33480 рублей за тонну, без изменений за месяц. В Центральном федеральном округе цены производителей сахара за неполный январь снизились на 2,8%, до 35961 рубля за тонну, в Приволжском — на 6,1%, до 35825 рублей за тонну, а в Южном федеральном округе — выросли на 2,1%, до 35619 рублей за тонну.

Средняя стоимость сахара-песка на потребительском рынке на 25 января составила 49,12 рубля за килограмм (с НДС). "За месяц, с 28 декабря, снижение цен в целом по стране составило 2,2%. В федеральных округах динамика варьировалась от минус 0,4% (Сибирский) до минус 3,6% (Северо-Кавказский)", — говорится в обзоре. Эксперты указывают, что на понижение внутренних цен влияет подписанное Минпромторгом, Минсельхозом и крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Названы четыре категории товаров, которые резко подорожают в России

По оперативной информации Союзроссахара, к 21 января переработано 30,9 миллиона тонн сахарной свеклы урожая 2020 года (95,6% валового сбора) и выработано 4,96 миллиона тонн сахара. По предварительным данным Росстата, производство белого сахара в 2020 году составило 5,8 миллиона тонн, на 20,7% ниже 2019 года. Остатки белого сахара в перерабатывающих организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) в декабре составили 2,8 миллиона тонн, на 10,7% меньше, чем в 2019 году.

"По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарную свеклу в 2021 году увеличится на 13,6% и достигнет 1,05 миллиона гектаров против 924 тысячи гектаров в 2020 году. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 миллиона тонн корнеплодов и произвести порядка 6 миллионов тонн белого сахара — на уровне ожидаемого объема потребления", — заключают эксперты.