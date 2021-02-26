Россиян предупредили о рекордном подорожании цветов
МОСКВА, 26 фев — ПРЙАМ. Цены на цветы в России перед Международным женским днем могут вырасти на 35%. Как заявила в интервью радиостанции Business FM директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия Чарышкина, это может быть рекордный рост.
"Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35% цена точно вырастет", — отметила специалист.
По ее словам, традиционно перед 8 марта цены повышаются на 20%. Но в текущем 2021 году, считает она, на рынке цветов ожидают "невиданный ажиотаж".
Как рассказал в свою очередь представитель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков, стоимость цветов уже выросла.
Кроме близости "женского дня", он назвал еще несколько факторов, из-за которых цветы дорожают. Это:
- планы производителей отбить часть издержек, понесенных за период пандемии коронавируса,
- трудности с перевозкой товаров из-за закрытых границ.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210226/833121337.html