МОСКВА, 26 фев — ПРЙАМ. Цены на цветы в России перед Международным женским днем могут вырасти на 35%. Как заявила в интервью радиостанции Business FM директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия Чарышкина, это может быть рекордный рост.

"Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35% цена точно вырастет", — отметила специалист.

По ее словам, традиционно перед 8 марта цены повышаются на 20%. Но в текущем 2021 году, считает она, на рынке цветов ожидают "невиданный ажиотаж".

Как рассказал в свою очередь представитель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков, стоимость цветов уже выросла.

Кроме близости "женского дня", он назвал еще несколько факторов, из-за которых цветы дорожают. Это: