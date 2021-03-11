МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. В России можно снизить расходы на коммунальные платежи граждан примерно на 30%, пишет "Российская газета" со ссылкой на председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль", руководитель Центра защиты прав москвичей Светлана Разворотнева.

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Отмечается, что эксперт заявила об этом на встрече с представителями общественных организаций южных районов Москвы накануне, 10 марта. По ее мнению, российское законодательство в сфере ЖКХ давно нуждается в корректировках.

Отмечается, что в этот отопительный сезон морозы в Москве стоят такие, что коммунальщики то и дело добавляют в систему тепла. При этом отопление — самая дорогая строка в коммунальной платежке. Поэтому расходы горожан на оплату услуг ЖКХ выросли и в Центр защиты прав москвичей потянулись жители с жалобами: "У нас очень жарко, а управляющая компания на просьбы убавить отопление не реагирует. Живем с открытыми форточками, платим за отопление улицы".

"Многие действительно получают тепла столько, сколько им не нужно", — отметила Разворотнева. В то же время она рассказала, что если дом хорошо подготовлен к зиме (утеплен фасад, исправны доводчики входных дверей, нет щелей в подъездных дверях и окнах, а в квартирах в окна не дует), то в максимальной теплоподаче нет надобности.

Максимум по техническим регламентам рассчитан на аномальную погоду. Минус 20 зимой в Москве — разве аномалия?

"Проблему решила бы установка в доме оборудования погодного регулирования и энергосбережения. Прибора, который работает по принципу русской печи — сначала накапливает тепло, потом долго его отдает", — отмечает эксперт. Тогда жителям многоквартирных домов, в которых эти приборы работают, будет незнакома проблема перетопа. Но, стоит отметить, что удовольствие это недешевое.

"Но есть же постановление правительства… оно определяет требования к энергоэффективности зданий. В нем говорится, что собственники, которые провели энергоэффективный капремонт жилого дома, могут получить субсидию от Фонда содействия реформированию ЖКХ", — добавляет она. и уточняет: только получить субсидию непросто — сначала нужно обратиться в местный орган власти, потом в региональный… "Нужно законом прописывать прямую поддержку населения в этом вопросе. А также обязанность управляющих компаний информировать собственников о подобных вещах. Сейчас УК выгоднее списывать на жильцов теплопотери, возникающие из-за собственных недоработок", — отметила она.