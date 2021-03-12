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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210312/833221720.html
Минфин оценит введение "продовольственных карточек"
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Вопрос введения в России продовольственных карточек получил развитие: правительство страны попросило Минфин оценить программу потребительских сертификатов, пишет газета... ПРАЙМ, 12.03.2021
новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Вопрос введения в России продовольственных карточек получил развитие: правительство страны попросило Минфин оценить программу потребительских сертификатов, пишет газета "Известия".
Как рассказал источник в правительстве, который ознакомился с пакетом документов, программа предполагает, что россияне смогут получать фиксированную сумму на банковскую карту, которую можно тратить на продукты.
В кабмине это сообщение подтвердили: таким образом правительство отреагировало на инициативу Минпромторга о продовольственной помощи малоимущим. При этом в кабмине подчеркнули: речь идет о технической процедуре межведомственного взаимодействия.
Аналогичный комментарий изданию удалось получить от пресс-службы Минпромторга: в конце прошлого года ведомство направило в правительство программу поддержки спроса "Потребительский сертификат", она предполагает, что адресную помощь должны получить граждане, доходы которых составляют менее регионального прожиточного минимума.