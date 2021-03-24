МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Цены на алкогольные напитки в этом году продолжат расти. В таких условиях возможно возвращение "серых" импортеров и рост "домашних" производителей, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов. Названы причины роста цен на табачную продукцию, алкоголь и чай в 2021

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что в этом году цены на водку и пиво отечественного производства вырастут минимум на 5%. Любителям российских вин придется раскошелиться еще больше: цены подскочат на 10-15%, поскольку на рынке ожидается 40-процентный дефицит сырья. Как объяснил эксперт, это связано с запретом на использование импортных виноматериалов в российском производстве.

Что касается импортной алкогольной продукции, то на нее цены вырастут примерно на 5%. Небольшой рост будет обусловлен тем, что курс доллара, как и евро, демонстрирует определенную стабильность, подчеркнул Дробиз.

Возможный рост цен на отечественную винодельческую продукцию в пределах 10% допускает и руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

"Такой рост уже идет с 2020 года. Наиболее чувствительным повышение будет в массовом ценовом сегменте до 500 рублей. Верхняя граница сегмента будет приближаться к 600 рублям (за бутылку 0,75 л.). А ценовой сегмент в 300 рублей будет расти примерно к 350 рублям", — отметил он.

Несколько иной прогноз по росту цен на алкоголь представил председатель Совета Торгово-промышленной палаты по потребительскому рынку Александр Борисов. Он считает, что цены в 2021 году вырастут лишь в пределах инфляции (около 4%).

Вадим Дробиз полагает, что уже в этом году нелегальный сегмент может занять до 10% по пиву, по винодельческой продукции до 15%, в крепком алкоголе в пределах 35% общего объема алкогольного рынка в России.

По его прогнозу, в этом году в России будет продано 250 млн л нелегальной водки, примерно 200 млн л спиртосодержащих жидкостей и около 200 млн л самогона, приблизительно 550 млн л вина и около 150 млн л игристых вин. Примерно так же как и в прошлом.

"И побороть это невозможно, а можно лишь минимизировать. Причина тому — низкая платежеспособность населения", — подчеркнул эксперт.