МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon запустил на своей площадке раздел услуг, который объединяет предложения проверенных поставщиков услуг в различных категориях, от записи на медицинские анализы до экскурсий, образовательных курсов, ремонтных работ и спортивных тренировок, сообщили в компании. Стали известны подробности разногласий между "Сбером" и Ozon

"Ozon расширяет возможности маркетплейса — теперь кроме товаров на площадке можно приобрести услуги сторонних подрядчиков. На "Ozon Услугах" уже представлено более 800 предложений в 12 категориях, подключение новых исполнителей продолжается", — говорится в сообщении.

На площадке маркетплейса будут представлены как онлайн, так и офлайн-услуги, доступные только в регионе физического присутствия исполнителя и клиента. Приобрести услугу, как сообщает компания, можно после того, как клиент ознакомится с ней в карточке, добавит в корзину и оплатит, после оформления заказа клиент получает инструкцию и уникальный код, который необходимо сообщить исполнителю.

Исполнители могут регистрироваться на площадке как продавцы, создавать карточки товаров с подробной инструкцией и работать с площадкой по модели комиссии за продажу. Ozon при этом проверяет добросовестность поставщика услуг, фиксирует стоимость услуг, а также отвечает за процессинг оплаты, контролирует факт и качество исполнения.

"Мы продолжаем расширять возможности и удобство платформы как для клиентов, так и для бизнеса. Многие годы мы предлагаем покупателям широкий выбор товаров, а теперь готовы предложить им ассортимент услуг, в том числе комплементарных товарам", — приводятся слова директора "Ozon Услуги" Сергея Петушкова.

В настоящее время проект запущен в Москве, до конца марта станет доступен для всех столичных клиентов, и в течение апреля раздел "Ozon Услуги", как сообщает маркетплейс, будет открыт всем жителям России.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено более 10 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях. Основные акционеры компании — АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября 2020 года Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла 1,2 миллиарда долларов.