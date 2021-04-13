В России могут ввести новые требования к сигаретам
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. В России, как и в других странах Евразийского содружества, могут вступить в силу новые требования к сигаретам, пишет "Российская газета".
Новшеств несколько, но главным из них может стать секрет самозатухания, или, как это называют на профессиональном сленге, пониженная воспламеняющая способность.
"Речь о сигаретах, которые более безопасны с точки зрения их способности вызвать бытовой пожар. Не секрет, что очень большое количество возгораний в квартирах и частных домах происходит из-за так называемого "пьяного курения в постели". Это когда сигарета выпадает из рук спящего и поджигает одеяло или ковер", — отмечает издание.
Поясняется, что МЧС поддержало Минздрав с инициативой введения в оборот так называемых самозатухающих сигарет.
Противопожарные сигареты были придуманы в Европе. Их по-разному называют, но смысл одинаков: если курильщик не затягивается, то такая сигарета быстро гаснет. Секрет кроется в специальной бумаге.
Такая бумага сделана с неравномерной пропускной способностью воздуха. Несколько кольцеобразных плотных мест не позволят сигарете продолжить тление.
"Но нововведения, которые в Европе были приняты еще несколько лет назад, у нас встретили возражения со стороны табачного лобби. Производителям табака, естественно, выгодно, чтобы курильщик выкуривал больше сигарет. Чем быстрее сигарета прогорает, тем больше их расход. Все просто. С точки зрения стоимости тоже все неоднозначно. Дело в том, что если новые требования к сигаретам будут приняты и в ЕАЭС, то сигареты сразу подорожают", — пишет газета.
Ориентировочно это прибавит к стоимости пачки сигарет от 50 копеек до рубля.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210413/833449744.html