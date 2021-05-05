МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает RT. В США хотят запретить продажу ментоловых сигарет

Данное обращение Волынец отправила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и комитет по охране здоровья Госдумы.

Волынец отметила, что энергетики часто ставят в магазинах рядом с прохладительными напитками, что создает обманчивое впечатление об их безопасности. Она подчеркнула, что употребление энергетических напитков может привести к гастриту, аритмии, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, обострению язвенной болезни, рвоте, диарее, спутанности сознания.

Волынец объяснила, что дети и подростки в силу отсутствия знаний и жизненного опыта в большинстве случаев не в состоянии оценить вред от употребления энергетиков, при этом и врачи, и внимательные родители категорически против того, чтобы дети пили эти напитки.

Именно поэтому в некоторых регионах России на местном уровне уже введён запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, подчеркнула она.