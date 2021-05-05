МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Розничные продажи импортного пива с марта 2020 года по февраль 2021 выросли более чем на 31%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ. В России могут ввести федеральное ограничение на продажу энергетиков

Отмечается, что главным поставщиком пенного напитка в Россию является Германия. Страна увеличила поставки на 29%. Увеличилось количество ввозимого пенного напитка из Мексики, Латвии, Чехии и Бельгии.

Тем не менее, эти показатели прошлого года не совершили революцию на российском рынке. Доля импортного пива остается на уровне 5%, все остальное производится в России, в том числе и лицензионные марки.

Пивовары предполагают, что увеличение спроса на пиво из заграницы произошло из-за коронавирусных ограничений. Они считают, что российский средний класс, который раньше пил импортное пиво в других странах во время отпуска, во время пандемии вынужден был пить его дома. Помимо этого, на возросший спрос повлияли ограничения на работу баров, вынудившие потребителей искать импортное пиво в магазинах.