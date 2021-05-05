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https://1prime.ru/consumer_markets/20210505/833603593.html
В России резко увеличился спрос на импортное пиво
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Розничные продажи импортного пива с марта 2020 года по февраль 2021 выросли более чем на 31%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ... ПРАЙМ, 05.05.2021
спрос, потребительский рынок, пиво, россия, германия, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Розничные продажи импортного пива с марта 2020 года по февраль 2021 выросли более чем на 31%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.
Отмечается, что главным поставщиком пенного напитка в Россию является Германия. Страна увеличила поставки на 29%. Увеличилось количество ввозимого пенного напитка из Мексики, Латвии, Чехии и Бельгии.
Тем не менее, эти показатели прошлого года не совершили революцию на российском рынке. Доля импортного пива остается на уровне 5%, все остальное производится в России, в том числе и лицензионные марки.
Пивовары предполагают, что увеличение спроса на пиво из заграницы произошло из-за коронавирусных ограничений. Они считают, что российский средний класс, который раньше пил импортное пиво в других странах во время отпуска, во время пандемии вынужден был пить его дома. Помимо этого, на возросший спрос повлияли ограничения на работу баров, вынудившие потребителей искать импортное пиво в магазинах.