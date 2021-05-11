2021-05-11T00:38:22+03:00
2021-05-11T00:38:22+03:00
2021-05-11T00:38:22+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210511/833630442.html
В Москве начались плановые отключения горячей воды
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В российской столице начались плановые отключения горячей воды. Это, как сообщили РИА Недвижимости в ПАО "МОЭК", необходимо для подготовки теплосетей города к следующему... ПРАЙМ, 11.05.2021
жкх, москва, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83298/79/832987978.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83298/79/832987978.jpg
https://1prime.ru/images/83298/79/832987975.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83298/79/832987975.jpg
https://1prime.ru/images/83298/79/832987972.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83298/79/832987972.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В российской столице начались плановые отключения горячей воды. Это, как сообщили РИА Недвижимости в ПАО "МОЭК", необходимо для подготовки теплосетей города к следующему отопительному сезону.
Регламентный срок отключений на каждом участке коммуникаций не может превышать десяти дней.
Москвичи могут узнать график отключения воды по своему адресу при помощи соответствующего сервиса на официальном сайте правительства столицы, а также на сайте МОЭК и в мобильном приложении "Моя Москва".
Специалисты компании в рамках сезонных отключений горячей воды проведут профилактические мероприятия на теплосетях, а также на оборудовании системы теплоснабжения Москвы. Это нужно, чтобы обеспечить бесперебойную работу в следующем отопительном сезоне — 2021-2022 годов.
Отдельные участки трубопроводов будут по очереди выводиться из эксплуатации,
- в них повысят давление,
- оценят состояние коммуникаций по замерам на контрольных точках,
- в случае обнаружения повреждений проведут необходимые ремонтные работы.