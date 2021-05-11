МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В российской столице начались плановые отключения горячей воды. Это, как сообщили РИА Недвижимости в ПАО "МОЭК", необходимо для подготовки теплосетей города к следующему отопительному сезону.

Регламентный срок отключений на каждом участке коммуникаций не может превышать десяти дней.

Москвичи могут узнать график отключения воды по своему адресу при помощи соответствующего сервиса на официальном сайте правительства столицы, а также на сайте МОЭК и в мобильном приложении "Моя Москва".

Специалисты компании в рамках сезонных отключений горячей воды проведут профилактические мероприятия на теплосетях, а также на оборудовании системы теплоснабжения Москвы. Это нужно, чтобы обеспечить бесперебойную работу в следующем отопительном сезоне — 2021-2022 годов.

Отдельные участки трубопроводов будут по очереди выводиться из эксплуатации,