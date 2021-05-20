МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россияне после пандемии стали заметно чаще покупать солнечные очки: объем продаж в мае текущего года на 187% выше показателя годом ранее и на 21% выше уровня мая 2019 года, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" — проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Аналитики сравнили данные по средним чекам и объему продаж, совершенных 1-17 мая за последние три года.

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По мнению аналитиков, на рост продаж в данной категории повлияли растущая популярность внутреннего туризма и большое количество солнечных дней. "Увеличению продаж способствует и стремление россиян больше времени проводить на свежем воздухе, о чем говорит растущий тренд в продажах товаров для активного отдыха", — добавили они.

Как сообщал в среду начальник управления "Развитие технологий эквайринга" ВТБ Владимир Турчин, всплеск путешествий по России в майские праздники превысил новогодние показатели, а летом интерес россиян к внутреннему туризму также может побить рекорды прошлых лет. При этом расходы на туризм превысили не только рекордные данные января, но и допандемийные показатели.