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Эксперты объяснили, почему россияне раскупают солнцезащитные очки
Потребрынок
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Россияне после пандемии стали заметно чаще покупать солнечные очки: объем продаж в мае текущего года на 187% выше показателя годом ранее и на 21% выше уровня мая 2019 года,... ПРАЙМ, 20.05.2021
новости, бизнес, потребрынок, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россияне после пандемии стали заметно чаще покупать солнечные очки: объем продаж в мае текущего года на 187% выше показателя годом ранее и на 21% выше уровня мая 2019 года, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" — проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Аналитики сравнили данные по средним чекам и объему продаж, совершенных 1-17 мая за последние три года.
Эксперты также отметили рост среднего чека за одну покупку — в мае он составил 769 рублей, что на 55% выше, чем в мае прошлого года, и на 41% выше показателя допандемийного 2019 года, однако на 8% ниже апреля текущего года.
По мнению аналитиков, на рост продаж в данной категории повлияли растущая популярность внутреннего туризма и большое количество солнечных дней. "Увеличению продаж способствует и стремление россиян больше времени проводить на свежем воздухе, о чем говорит растущий тренд в продажах товаров для активного отдыха", — добавили они.
Как сообщал в среду начальник управления "Развитие технологий эквайринга" ВТБ Владимир Турчин, всплеск путешествий по России в майские праздники превысил новогодние показатели, а летом интерес россиян к внутреннему туризму также может побить рекорды прошлых лет. При этом расходы на туризм превысили не только рекордные данные января, но и допандемийные показатели.