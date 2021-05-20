МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В России подсчитали масштабы "жадности" производителей продуктов питания и торговых сетей. Об этом написало издание "Коммерсант" со ссылкой на данные исследования РЭУ имени Плеханова. Названа самая дорогая и самая дешевая в России уличная еда

Эксперты рассказали, что во всей агропереработке доходы от реализации выросли на 11%, а прибыли от продаж — на 20% на фоне ажиотажного спроса в прошлом году. По оценке РЭУ, только агрокомпании заработали на продуктах дополнительную чистую прибыль не менее 11 миллиардов рублей.

Доцент кафедры экономстатистики РЭУ Ольга Лебединская отметила, что по итогам 2020-го рентабельность активов производителей продуктов питания в России практически в два раза превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности.

В итоге эксперты пришли к выводу, что отрасли получили сверхприбыли, которые были заведомо выше дополнительных расходов из-за COVID-19. Это коснулось в том числе производителей сахара и растительного масла, в отношении которых правительство было вынуждено вводить временное госрегулирование цен. Отдельные компании аналитики озвучивать не стали.