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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210520/833708602.html
Подсчитано, сколько торговцы едой заработали на пандемии
Потребрынок
Новости
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В России подсчитали масштабы "жадности" производителей продуктов питания и торговых сетей. Об этом написало издание "Коммерсант" со ссылкой на данные исследования РЭУ имени... ПРАЙМ, 20.05.2021
питание, торговые сети, прибыль, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В России подсчитали масштабы "жадности" производителей продуктов питания и торговых сетей. Об этом написало издание "Коммерсант" со ссылкой на данные исследования РЭУ имени Плеханова.
Эксперты рассказали, что во всей агропереработке доходы от реализации выросли на 11%, а прибыли от продаж — на 20% на фоне ажиотажного спроса в прошлом году. По оценке РЭУ, только агрокомпании заработали на продуктах дополнительную чистую прибыль не менее 11 миллиардов рублей.
Доцент кафедры экономстатистики РЭУ Ольга Лебединская отметила, что по итогам 2020-го рентабельность активов производителей продуктов питания в России практически в два раза превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности.
В итоге эксперты пришли к выводу, что отрасли получили сверхприбыли, которые были заведомо выше дополнительных расходов из-за COVID-19. Это коснулось в том числе производителей сахара и растительного масла, в отношении которых правительство было вынуждено вводить временное госрегулирование цен. Отдельные компании аналитики озвучивать не стали.