Подкомиссия по совершенствованию контрольных функций органов власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы одобрила законопроект о стоп-листе граждан, играющих в казино и онлайн-тотализаторах, а также клиентах букмекерских контор, рассказал РБК.

"Попасть в своего рода стоп-лист человек сможет либо по добровольному заявлению, либо после признания его судом ограниченно дееспособным или недееспособным. В последнем случае с заявлением о включении человека в реестр будет уполномочено лицо, являющееся попечителем или опекуном", — объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Груздев сообщил, что ограничение дееспособности означает, что расходами и доходами гражданина будет установлен контроль.

В 2020 году российские суды признали ограниченно дееспособными 837 лиц. Госдума расширила список сайтов, подлежащих внесудебной блокировке

Если гражданин добровольно подал заявку на включение в стоп-лист, то отменить это решение он сможет только через год.

Бизнесу букмекеров не нужны "лудоманы, которые проигрывают квартиры и вытаскивают деньги из семьи", — прокомментировал президент букмекерской компании "Лига Ставок" Юрий Красовский.

Напомним, что деятельность игорных заведений была запрещена в России вне игорных зон с 2009 года, а исключение составили букмекерские конторы, онлайн-казино и тотализаторы. Лицензии на этот бизнес предприниматели приобретают за рубежом, например, на территории Кюрасао, Гибралтара и Мальты.