МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российские ритейлеры начали отказываться от использования пластиковых бонусных и скидочных карт, пишет "Российская газета".

Рост продаж в интернете ускорил переход на безналичные платежи. Это в свою очередь привело к тому, что в прошлое уходят скопившиеся в кошельках россиян карты лояльности.

О полном переходе на виртуальные карты лояльности сообщила сеть спортивных магазинов "Спортмастер", до этого о таком решении сообщала сеть магазинов "Улыбка радуги".

"Многие магазины, кафе, бары и рестораны, салоны красоты отказываются от пластиковых скидочных карт, переходя на их виртуальные аналоги", — пишет издание.

Для крупных ретейлеров решение о таком переходе дается гораздо сложнее: их удерживают возрастные покупатели, которым "пластик" привычнее и понятнее.

За прошлый 2020 год активная аудитория приложения "Кошелек" выросла почти в два раза и составила 11 миллионов пользователей. В нем хранится около 300 миллионов карт. Это соответствует 1500 тоннам пластика.

В среднем каждый покупатель пользуется 18 цифровыми картами лояльности, сообщил Кирилл Горыня, сооснователь приложения для хранения карт "Кошелек".