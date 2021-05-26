До 40% россиян пользуются плохой водой
МОСКВА 26 мая — ПРАЙМ. От 30 до 40% граждан России используют воду, которая не соответствует гигиеническим нормативам, пишет "Российская газета".
При этом загрязнение воды происходит уже после прохождения стадии станций водоподготовки:
- в инженерных сетях
- в общедомовых коммуникациях
- в магистральных сетях
"К сожалению, не всегда вовремя меняются или прочищаются трубы внутри домов, что приводит к вторичному загрязнению воды и ее плохому качеству", — пояснила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.
Минстрой сообщил, что при поступлении воды в жилой дом компании необходимо осуществлять проверку ее качества. Однако управляющие компании (УК) согласно законодательству не относятся к субъектам контроля качества воды. Поэтому у УК нет права разрабатывать программы контроля качеств воды.
С 2018-2019 годов управляющие компании часто получают штрафы за отсутствие программ проверки воды. Подобные прецеденты были зафиксированы в Вологодской, Волгоградской областях, Забайкальском крае и других регионах.
"Лабораторные исследования питьевой и горячей воды в рамках производственного контроля позволяют установить место и возможные причины ухудшения качества воды с учетом балансовой принадлежности сетей", — заявил Роспотребнадзор в интервью изданию.
Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук считает, что особую важность имеют такие параметры исследования воды как наличие неприятного запаха, радиации и различных микроорганизмов.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210526/833754184.html