МОСКВА 26 мая — ПРАЙМ. От 30 до 40% граждан России используют воду, которая не соответствует гигиеническим нормативам, пишет "Российская газета".

При этом загрязнение воды происходит уже после прохождения стадии станций водоподготовки:

в инженерных сетях

в общедомовых коммуникациях

в магистральных сетях

"К сожалению, не всегда вовремя меняются или прочищаются трубы внутри домов, что приводит к вторичному загрязнению воды и ее плохому качеству", — пояснила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

Минстрой сообщил, что при поступлении воды в жилой дом компании необходимо осуществлять проверку ее качества. Однако управляющие компании (УК) согласно законодательству не относятся к субъектам контроля качества воды. Поэтому у УК нет права разрабатывать программы контроля качеств воды. В России предложено ввести эталонные тарифы на тепло

С 2018-2019 годов управляющие компании часто получают штрафы за отсутствие программ проверки воды. Подобные прецеденты были зафиксированы в Вологодской, Волгоградской областях, Забайкальском крае и других регионах.

"Лабораторные исследования питьевой и горячей воды в рамках производственного контроля позволяют установить место и возможные причины ухудшения качества воды с учетом балансовой принадлежности сетей", — заявил Роспотребнадзор в интервью изданию.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук считает, что особую важность имеют такие параметры исследования воды как наличие неприятного запаха, радиации и различных микроорганизмов.