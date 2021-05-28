МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Самая дешевая вариация популярной в России окрошки основана на газированной минеральной воде, а самая дорогая — на квасе с говядиной, следует из исследования сервиса доставки продуктов и непродовольственных товаров "CберМаркет". Россияне рассказали, когда и куда отправятся в отпуск

"К началу летнего сезона онлайн-сервис доставки продуктов определил, сколько будут стоить разные варианты окрошки, если готовить ее самостоятельно. Самый дорогой вариант — на квасе с говядиной, самый дешевый — окрошка на газированной воде", — говорится в сообщении.

Цена окрошки на порцию на 4-5 человек на газированной минеральной воде составляет 426 рублей, а вариация блюда на квасе с мясом говядины — 702 рубля (из них 364 рубля — цена 300 граммов охлажденного мяса).

"Классический рецепт окрошки состоит из кваса, картофеля, колбасы, яиц, огурцов и редиса, зелени. Блюдо обычно подается со сметаной. Такая окрошка на квасе в 2021 году будет стоить 521 рубль на порцию на 4-5 человек", — добавляется в сообщении.

Такой же рецепт окрошки, но на кефире будет дешевле — за него надо отдать 506 рублей. Для тех, кто не ест мясо, есть рецепт окрошки на квасе с консервированным тунцом — он обойдется в 513 рублей, а вегетарианская окрошка на квасе на нутовой колбасе и без яиц будет стоить 587 рублей.

Цены указаны на май 2021 года по данным более 65 ритейлеров, с которыми сотрудничает сервис.