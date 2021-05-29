МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Школьникам перед экзаменами необходимо добавить в свой рацион такие продукты, как сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад, в целом корзина для выпускника на неделю обойдется в 2104 рубля, следует из исследования сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет".

"По данным онлайн-сервиса "СберМаркет" корзина для выпускника на неделю обойдется в 2104 рубля при заказе доставки из гипермаркетов. В нее вошли продукты на неделю: геркулес, яйца, хлеб, хлебцы, авокадо, орехи, фрукты, морская рыба, сыр и сливочное масло. В эту цену также включен классический набор перекуса на экзамен: плитка горького шоколада, банан и бутылка негазированной воды", — говорится в сообщении. Почти каждый десятый россиянин увольняется на лето

Диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что во время подготовки к экзаменам рациону школьника стоит уделить особое внимание, питание должно быть полноценным, питательным и разнообразным, то есть включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами.

"Завтрак перед экзаменом должен быть максимально полноценным, тогда он сможет обеспечить ребенка энергией и силами на длительное время. Первый прием пищи должен включать в себя медленные углеводы (каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб), легко усваиваемый белок (яйцо, творог, сыр), жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба)", — добавила она.

На перекус, по ее словам, подойдут такие продукты, как натуральный йогурт, фрукты и ягоды, немного черного шоколада, бутерброды с сыром, орехи, хлебцы. Необходимо также уделять особое внимание питьевому режиму — как отмечает Макуха, лучшая жидкость во время экзамена — это обычная вода.

"Кроме того, перед экзаменом стоит избегать продуктов, которые могут усилить брожение в кишечнике и вздутие живота — это бобовые, капуста, выпечка из белой муки высшего сорта. Не рекомендуется употребление продуктов с высоким содержанием сахара (конфеты, печенья, другие сладости) — эти продукты обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", — отметила также эксперт.