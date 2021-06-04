2021-06-04T11:04:34+03:00
2021-06-04T11:04:34+03:00
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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210604/833847071.html
В Генпрокуратуре рассказали о необоснованном завышении цен на продукты
Потребрынок
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Генпрокуратура РФ нередко выявляет отдельные факты необоснованного завышения цен на продукты и авиабилеты, сообщил глава ведомства Игорь Краснов в пятницу на Петербургском... ПРАЙМ, 04.06.2021
потребительский рынок, рост цен, генпрокуратура, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ нередко выявляет отдельные факты необоснованного завышения цен на продукты и авиабилеты, сообщил глава ведомства Игорь Краснов в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.
"Возвращаясь к теме доверия, считаю важным подчеркнуть, что прежде всего оно предполагает взаимность. Доверие бизнеса к власти и наоборот — две неразрывные вещи. В данном контексте скажу, что в ходе надзорной деятельности мы нередко наблюдаем ничем не обоснованное и резкое повышение цен на продовольствие, стоимость авиабилетов, продукты туристической отрасли и другие услуги, то есть действия, которые фактически идут вразрез интересам людей", — сказал Краснов.
По его словам, бизнесу во всех случаях необходимо демонстрировать уважение к закону и гражданам, проявлять социальную ответственность: "Такой бизнес мы готовы и обязательно будем защищать".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.