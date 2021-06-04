С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ нередко выявляет отдельные факты необоснованного завышения цен на продукты и авиабилеты, сообщил глава ведомства Игорь Краснов в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Генпрокурор предлагает отложить введение новых проверок бизнеса

"Возвращаясь к теме доверия, считаю важным подчеркнуть, что прежде всего оно предполагает взаимность. Доверие бизнеса к власти и наоборот — две неразрывные вещи. В данном контексте скажу, что в ходе надзорной деятельности мы нередко наблюдаем ничем не обоснованное и резкое повышение цен на продовольствие, стоимость авиабилетов, продукты туристической отрасли и другие услуги, то есть действия, которые фактически идут вразрез интересам людей", — сказал Краснов.

По его словам, бизнесу во всех случаях необходимо демонстрировать уважение к закону и гражданам, проявлять социальную ответственность: "Такой бизнес мы готовы и обязательно будем защищать".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.