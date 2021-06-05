МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Минпромторг считает необходимым вводить обязательную маркировку на пиво, пишет "Российская газета".

На другой алкоголь в нашей стране такая маркировка распространена не будет, пояснил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Нет смысла. Крепкий алкоголь есть в системе ЕГАИС. Она полностью обеспечивает прозрачность. Нам ведь маркировка не ради маркировки нужна, а для того, чтобы прослеживаемость была и мы могли определять качество товара, во-первых. А во-вторых, чтобы мы могли определить, легально ли он произведен или ввезен в Россию. ЕГАИС для крепкого алкоголя полностью обеспечивает такую прослеживаемость", — рассказал Евтухов.

На отечественном рынке доля нелегального пива может достигать 30%, отметил заместитель министра.

"Жизненный путь" товара поможет отследить цифровая маркировка, сообщил специалист.

С 1 апреля 2021 года правительство запустило эксперимент по маркировке пива. Планируется, что он закончится в сентябре 2022 года.