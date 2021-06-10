МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Доля проб хлеба, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию пестицидов и токсичных элементов, в первом квартале 2021 году составила 0,04%, по содержанию плесени и других патогенных микроорганизмов – 1,14%, всего специалистами Роспотребнадзора изъято более 0,9 тонн хлебобулочных изделий, сообщается на сайте ведомства. Роскачество нашло плесень в мороженом

За первый квартал 2021 года было исследовано более 15 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям, поясняется в материале.

"По содержанию загрязнителей химической природы, таких, как токсичные элементы, пестициды, микотоксины (токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов) и других, удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,04% (за 1 квартал 2020 года – не обнаружено)", — говорится в сообщении.

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, таким, как содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и других, составил 1,14%, уточнили в ведомстве.

"Специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота более 0,9 тонны хлебобулочных изделий (за 1 квартал 2020 года – 1,3 тонны)", — отмечается в материале.