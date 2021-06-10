МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Производители сахара в РФ отгружают продукцию в необходимых объемах, перебоев в поставках не отмечается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. Минпромторг не видит предпосылок для роста цен на сахар

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые закрепили предельные оптовые и розничные цены, в том числе на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице. Действие сахарных соглашений завершилось 1 июня.

"Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в сахаре. Производители отгружают эту продукцию в необходимых объемах, перебои в поставках не отмечаются", — сообщили в пресс-службе министерства, уточнив, что по состоянию на 9 июня средняя отпускная цена на сахар составляла 36,04 рубля за килограмм.

Дальнейшему повышению уровня самообеспеченности и сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в этом году, что позволит получить более 6 миллионов тонн сахара, этого объема будет достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, добавили в пресс-службе. Мишустин отметил рост спроса на российские продукты за рубежом

"В целях предоставления субсидий на производство и реализацию белого сахара Минсельхозом заключены соглашения с субъектами РФ. Средства федерального бюджета перечислены в регионы в полном объеме, в настоящее время идет работа по их доведению до конечных получателей", — также сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в отдельных субъектах РФ разработанные правила предоставления субсидий требуют определенной корректировки, в связи с чем министерство предоставило им соответствующие рекомендации. "Внесение необходимых изменений позволит снизить требования к получателям и обеспечить доведение средств господдержки до сахаропроизводителей в полном объеме", — пояснили в пресс-службе.