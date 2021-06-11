МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Заполняемость отелей в центральной части Санкт-Петербурга 12 и 16 июня составит более 90%, сообщила РБК эскперт в сфере гостиничного бизнеса Яна Уханова. Названы санкции для неплательщиков автомобильных штрафов

12 и 16 июня, когда сборная России будет играть в Северной столице на матчах чемпионата Европы, заполняемость отелей в центре города будет выше 90%, полагает директор департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова.

Стоимость проживания в гостиницах 12, 16 июня и 2 июля, когда пройдет четвертьфинал УЕФА-2021, уже возросла от 20-30% до 100%, что объясняется престижным расположением ряда отелей, рассказало издание.

Бум спроса на гостиничные номера приходится на 12 июня, когда пройдет матч Россия — Бельгия, объяснила Яна Уханова.

Самыми привлекательными для туристов и болельщиков оказались наиболее дорогие отели, которые находятся в категории 4 и 5 звезд.

Отели в сегмента 3* не смогли привлечь достаточно клиентов, поэтому пиковой загрузки во время проведения ЧЕ-2020 в таких гостиницах не будет, подытожила Уханова.

Дни матчей Евро-2020, в которых примет участие сборная России, не окажутся прибыльными для отельеров Санкт-Петербурга, гостиницы не смогут компенсировать недостаточное число иностранных болельщиков, сообщили источники издания. Российские туроператоры просят открыть массовые зарубежные направления

Проведение УЕФА-2020 не сможет существенно повлиять на операционные показатели гостиниц Северной столицы, заявила руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

Прямые рейсы в Петербург сейчас выполняются только из Финляндии, это может объяснить, почему многие иностранные туристы не приедут в Санкт-Петербург на Евро-2020, рассказал инвестиционный директор Ales Capital Владислав Юрковский.