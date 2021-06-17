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Прокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты в ряде регионов
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Прокуроры в ряде регионов России выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "Генеральной прокуратурой РФ на системной... ПРАЙМ, 17.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Прокуроры в ряде регионов России выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Генеральной прокуратурой РФ на системной основе анализируется доступность продовольствия для населения. Особое внимание уделяется динамике цен на социально значимые пищевые продукты. В ряде регионов отмечены факты необоснованного завышения стоимости таких товаров на объектах розничной торговли (магазины, рынки, ярмарки и др.)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокурорам регионов, где выявлен рост цен на плодоовощную продукцию (морковь, картофель, капуста белокочанная, репчатый лук), поручено провести проверки с привлечением контролирующих органов.
Результаты работы находятся на особом контроле Генпрокуратуры.