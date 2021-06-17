МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Прокуроры в ряде регионов России выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Мишустин призвал обеспечить россиян продуктами по доступным ценам

"Генеральной прокуратурой РФ на системной основе анализируется доступность продовольствия для населения. Особое внимание уделяется динамике цен на социально значимые пищевые продукты. В ряде регионов отмечены факты необоснованного завышения стоимости таких товаров на объектах розничной торговли (магазины, рынки, ярмарки и др.)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурорам регионов, где выявлен рост цен на плодоовощную продукцию (морковь, картофель, капуста белокочанная, репчатый лук), поручено провести проверки с привлечением контролирующих органов.

Результаты работы находятся на особом контроле Генпрокуратуры.