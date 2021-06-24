2021-06-24T08:21:57+03:00
2021-06-24T08:21:57+03:00
2021-06-24T08:21:57+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210624/834019257.html
Названы подешевевшие в России продукты
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
С начала года в России было зафиксировано снижение цен на некоторые продукты, сообщает Росстат. Это огурцы, яйца и пшено, говорится в опубликованном на сайте ведомства документе... ПРАЙМ, 24.06.2021
новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83401/92/834019249.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83401/92/834019249.jpg
https://1prime.ru/images/83401/92/834019248.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83401/92/834019248.jpg
https://1prime.ru/images/83401/92/834019246.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83401/92/834019246.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. С начала года в России было зафиксировано снижение цен на некоторые продукты, сообщает Росстат.
Это огурцы, яйца и пшено, говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
Стоимость огурцов с начала января 2021 года снизилась в среднем на 30%.
Яйца стали дешевле на 5%.
Пшено — на 2,5%.
Отмечается, что за неделю с 16 по 21 июня огурцы подешевели на 6%. Вслед за ними на прошлой неделе дешевели помидоры — минус 4,5%.
А вот цены на морковь поднялись: на 10,8%. На картофель — плюс 6,8%, на белокочанную капусту — плюс 4,6%.