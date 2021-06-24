МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. С начала года в России было зафиксировано снижение цен на некоторые продукты, сообщает Росстат.

Это огурцы, яйца и пшено, говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.

Стоимость огурцов с начала января 2021 года снизилась в среднем на 30%.

Яйца стали дешевле на 5%.

Пшено — на 2,5%.

Отмечается, что за неделю с 16 по 21 июня огурцы подешевели на 6%. Вслед за ними на прошлой неделе дешевели помидоры — минус 4,5%.

А вот цены на морковь поднялись: на 10,8%. На картофель — плюс 6,8%, на белокочанную капусту — плюс 4,6%.